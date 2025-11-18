ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

Росіяни просунулись на Донеччині: DeepState повідомив про ситуацію на фронті

Аналітики зафіксували просування російських окупаційних військ на кількох ділянках фронту, зокрема, поблизу Ямполя, Новоекономічного, а також на захід від Авдіївки в Донецькій області.

Автор публікації
Російські військові

Російські військові / Ілюстративне фото / © Associated Press

Аналітичний проєкт DeepState, що відстежує зміни на лінії фронту, повідомив про фіксацію просування російських окупаційних військ на кількох напрямках. Згідно з оновленням інтерактивної мапи, ворог зміг просунутися поблизу п’яти населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє DeepState у своєму офіційному Telegram-каналі.

Згідно з даними, оприлюдненими аналітиками DeepState, просування російських сил зафіксовано на різних ділянках фронту.

Зокрема, ворог просунувся поблизу таких населених пунктів:

  • Ямпіль (Краматорський район);

  • Новоекономічне (Покровський район);

  • Миролюбівка (Покровський район);

  • Володимирівка (Покровський район);

  • Софіївка (Покровський район).

Хоча у повідомленні DeepState не уточнюється, на яку саме глибину та ширину просунулися російські війська, такі зміни зазвичай вносяться на мапу після верифікації інформації з кількох джерел.

Аналітики регулярно наголошують, що оперативна ситуація на багатьох ділянках фронту залишається напруженою, а росіяни не припиняють спроб просуватися, особливо у Донецькій області.

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку нагадує «конвеєр смерті»: росіяни поповнюють величезні втрати новими резервами та продовжують тиск. Російське командування продовжує демонструвати, що життя солдата для нього нічого не варте.

