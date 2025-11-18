- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 342
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни просунулись на Донеччині: DeepState повідомив про ситуацію на фронті
Аналітики зафіксували просування російських окупаційних військ на кількох ділянках фронту, зокрема, поблизу Ямполя, Новоекономічного, а також на захід від Авдіївки в Донецькій області.
Аналітичний проєкт DeepState, що відстежує зміни на лінії фронту, повідомив про фіксацію просування російських окупаційних військ на кількох напрямках. Згідно з оновленням інтерактивної мапи, ворог зміг просунутися поблизу п’яти населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляє DeepState у своєму офіційному Telegram-каналі.
Згідно з даними, оприлюдненими аналітиками DeepState, просування російських сил зафіксовано на різних ділянках фронту.
Зокрема, ворог просунувся поблизу таких населених пунктів:
Ямпіль (Краматорський район);
Новоекономічне (Покровський район);
Миролюбівка (Покровський район);
Володимирівка (Покровський район);
Софіївка (Покровський район).
Хоча у повідомленні DeepState не уточнюється, на яку саме глибину та ширину просунулися російські війська, такі зміни зазвичай вносяться на мапу після верифікації інформації з кількох джерел.
Аналітики регулярно наголошують, що оперативна ситуація на багатьох ділянках фронту залишається напруженою, а росіяни не припиняють спроб просуватися, особливо у Донецькій області.
Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку нагадує «конвеєр смерті»: росіяни поповнюють величезні втрати новими резервами та продовжують тиск. Російське командування продовжує демонструвати, що життя солдата для нього нічого не варте.