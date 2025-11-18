Росіяни просунулись на Донеччині: DeepState повідомив про ситуацію на фронті

Російські військові / Ілюстративне фото / © Associated Press

Аналітичний проєкт DeepState, що відстежує зміни на лінії фронту, повідомив про фіксацію просування російських окупаційних військ на кількох напрямках. Згідно з оновленням інтерактивної мапи, ворог зміг просунутися поблизу п’яти населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє DeepState у своєму офіційному Telegram-каналі.

Згідно з даними, оприлюдненими аналітиками DeepState, просування російських сил зафіксовано на різних ділянках фронту.

Зокрема, ворог просунувся поблизу таких населених пунктів:

Ямпіль (Краматорський район);

Новоекономічне (Покровський район);

Миролюбівка (Покровський район);

Володимирівка (Покровський район);

Софіївка (Покровський район).

Хоча у повідомленні DeepState не уточнюється, на яку саме глибину та ширину просунулися російські війська, такі зміни зазвичай вносяться на мапу після верифікації інформації з кількох джерел.

Аналітики регулярно наголошують, що оперативна ситуація на багатьох ділянках фронту залишається напруженою, а росіяни не припиняють спроб просуватися, особливо у Донецькій області.

Нагадаємо, ситуація на Покровському напрямку нагадує «конвеєр смерті»: росіяни поповнюють величезні втрати новими резервами та продовжують тиск. Російське командування продовжує демонструвати, що життя солдата для нього нічого не варте.