Війна в Україні / © ТСН

Підрозділи російської окупаційної армії змогли просунутися на ключовому напрямку в Донецькій області в районі Покровська.

Про це в п’ятницю, 24 квітня, повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу бойових дій.

У повідомленні йдеться про просування російських окупантів під час наступу поблизу населених пунктів Гришине та Новоолександрівка.

«Ворог просунувся поблизу Гришиного та Новоолександрівки», — повідомили в DeepState.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку зберігається складна ситуація — російські війська активізували наступальні дії та концентрують зусилля на кількох ключових ділянках.

Зокрема, росіяни встановили щільний дроновий контроль над територією в радіусі 20 кілометрів від центру Мирнограда, створюючи так звану kill-zone.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Нагадаємо, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що під час весняно-літньої наступальної кампанії російські війська зосередять свої головні зусилля на двох пріоритетних напрямках фронту в Україні. Окупанти намагатимуться за будь-яку ціну захопити велику міську агломерацію на Донеччині та паралельно посилять тиск на українських захисників у Запорізькій області.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що для окупантів залишаються два ключові напрямки фронту в Україні, де вони зосереджуватимуть зусилля в рамках весняно-літньої наступальної кампанії.