Росіяни просунулися на ключовому напрямку фронту — DeepState
Просування російських окупантів зафіксовано під час наступу поблизу населених пунктів Гришине та Новоолександрівка.
Підрозділи російської окупаційної армії змогли просунутися на ключовому напрямку в Донецькій області в районі Покровська.
Про це в п’ятницю, 24 квітня, повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу бойових дій.
У повідомленні йдеться про просування російських окупантів під час наступу поблизу населених пунктів Гришине та Новоолександрівка.
«Ворог просунувся поблизу Гришиного та Новоолександрівки», — повідомили в DeepState.
Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку зберігається складна ситуація — російські війська активізували наступальні дії та концентрують зусилля на кількох ключових ділянках.
Зокрема, росіяни встановили щільний дроновий контроль над територією в радіусі 20 кілометрів від центру Мирнограда, створюючи так звану kill-zone.
Нагадаємо, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що під час весняно-літньої наступальної кампанії російські війська зосередять свої головні зусилля на двох пріоритетних напрямках фронту в Україні. Окупанти намагатимуться за будь-яку ціну захопити велику міську агломерацію на Донеччині та паралельно посилять тиск на українських захисників у Запорізькій області.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що для окупантів залишаються два ключові напрямки фронту в Україні, де вони зосереджуватимуть зусилля в рамках весняно-літньої наступальної кампанії.