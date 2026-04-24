ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
431
Час на прочитання
1 хв

Росіяни просунулися на ключовому напрямку фронту — DeepState

Просування російських окупантів зафіксовано під час наступу поблизу населених пунктів Гришине та Новоолександрівка.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН

Підрозділи російської окупаційної армії змогли просунутися на ключовому напрямку в Донецькій області в районі Покровська.

Про це в п’ятницю, 24 квітня, повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу бойових дій.

У повідомленні йдеться про просування російських окупантів під час наступу поблизу населених пунктів Гришине та Новоолександрівка.

«Ворог просунувся поблизу Гришиного та Новоолександрівки», — повідомили в DeepState.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку зберігається складна ситуація — російські війська активізували наступальні дії та концентрують зусилля на кількох ключових ділянках.

Зокрема, росіяни встановили щільний дроновий контроль над територією в радіусі 20 кілометрів від центру Мирнограда, створюючи так звану kill-zone.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Нагадаємо, колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов припустив, що під час весняно-літньої наступальної кампанії російські війська зосередять свої головні зусилля на двох пріоритетних напрямках фронту в Україні. Окупанти намагатимуться за будь-яку ціну захопити велику міську агломерацію на Донеччині та паралельно посилять тиск на українських захисників у Запорізькій області.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що для окупантів залишаються два ключові напрямки фронту в Україні, де вони зосереджуватимуть зусилля в рамках весняно-літньої наступальної кампанії.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie