ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

Росіяни просунулися поблизу чотирьох населених пунктів: деталі від DeepState

Російські війська станом на 27 серпня просунулися на у Донецькій та Запорізькій області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуація на фронті

Ситуація на фронті / © ТСН.ua

З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 27 серпня. Армія РФ має просування на Донеччині та Запоріжжі.

Про це повідомляє DeepState.

За даними осінтерів, ворог просунувся біля трьох населених пунктів Донецької області та одного населеного пункту Запорізької області.

Ворог просунувся в Зарічному, Котлиному, поблизу Колодязів та Ольгівського”, — йдеться у повідомленні.

Зарічне, Донецька область

Зарічне, Донецька область

Котлине, Донецька область

Котлине, Донецька область

Колодязі, Донецька область

Колодязі, Донецька область

Ольгівське, Донецька область

Ольгівське, Донецька область

Раніше йшлося про те, що літня кампанія російських військ 2025 року не принесла Москві стратегічних успіхів. Бойові дії на ключових напрямках завершилися для РФ поразками. Щобільше, Україна посилила удари по російській інфраструктурі, зокрема в глибині території противника.

За даними військового оглядача Юліана Рьопке, Кремль провалив основні завдання, поставлені на квітень–серпень цього року. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie