- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни просунулися поблизу чотирьох населених пунктів: деталі від DeepState
Російські війська станом на 27 серпня просунулися на у Донецькій та Запорізькій області.
З’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 27 серпня. Армія РФ має просування на Донеччині та Запоріжжі.
Про це повідомляє DeepState.
За даними осінтерів, ворог просунувся біля трьох населених пунктів Донецької області та одного населеного пункту Запорізької області.
Ворог просунувся в Зарічному, Котлиному, поблизу Колодязів та Ольгівського”, — йдеться у повідомленні.
Раніше йшлося про те, що літня кампанія російських військ 2025 року не принесла Москві стратегічних успіхів. Бойові дії на ключових напрямках завершилися для РФ поразками. Щобільше, Україна посилила удари по російській інфраструктурі, зокрема в глибині території противника.
За даними військового оглядача Юліана Рьопке, Кремль провалив основні завдання, поставлені на квітень–серпень цього року. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.