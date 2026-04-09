ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині: де саме — дані DeepState

Аналітики DeepState повідомили про нові просування російських окупаційних військ у Харківській та Донецькій областях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на сході України та мають часткове просування одразу на двох напрямках.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся поблизу населеного пункту Петропавлівка у Харківській області, а також біля Ступочок у Донецькій області.

"Ворог просунувся поблизу Петропавлівки (Харківщина — ред.) та Ступочок (Донеччина — ред.)", — йдеться у повідомленні.

Наразі деталі щодо масштабу просування та наслідків уточнюються.

Ситуація на фронті залишається напруженою, українські сили оборони продовжують стримувати наступ противника.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія все ще намагається захопити нові території, щоб створити «буферні зони» біля кордону та просунутися на Донбасі й Запорізькій області. Проте ЗСУ стримують ворога, а подекуди навіть самі йдуть у контрнаступ.

Після зими, коли українські сили змогли стримати просування ворога, тепла погода відкриває нові можливості для атак. Головна зміна — природне маскування.

Тим часом війська агресорки Росії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
9
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie