Росіяни просунулися на Харківщині та Донеччині: де саме — дані DeepState

Російські військові / © Associated Press

Реклама

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на сході України та мають часткове просування одразу на двох напрямках.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся поблизу населеного пункту Петропавлівка у Харківській області, а також біля Ступочок у Донецькій області.

Реклама

Наразі деталі щодо масштабу просування та наслідків уточнюються.

Ситуація на фронті залишається напруженою, українські сили оборони продовжують стримувати наступ противника.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Росія все ще намагається захопити нові території, щоб створити «буферні зони» біля кордону та просунутися на Донбасі й Запорізькій області. Проте ЗСУ стримують ворога, а подекуди навіть самі йдуть у контрнаступ.

Реклама

Після зими, коли українські сили змогли стримати просування ворога, тепла погода відкриває нові можливості для атак. Головна зміна — природне маскування.

Тим часом війська агресорки Росії намагаються перетнути річку Жеребець на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Втім, дії окупантів не мають суттєвого впливу на ситуацію.