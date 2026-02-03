Росіяни просуваються у південній частині Покровська: яка ситуація на фронті

Армія РФ / © The Associated Press

Російські окупаційні війська продовжують просування у Покровську та залучають бронетехніку, зокрема трофейну, у південних районах міста. Противник активно насичує територію засобами радіоелектронної розвідки (РЕР) та розміщує операторів БпЛА, які встановили фактичний вогневий контроль над логістичними шляхами Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це повідомляють аналітики моніторингової групи DeepState.

За даними аналітиків, російські пілоти повністю зайняли район дев’ятиповерхівок. Це дає їм змогу контролювати логістику в радіусі 10 кілометрів. Сили оборони України продовжують утримувати північні околиці Покровська. Також застосовують дрони проти ворожої піхоти та здійснюють зачистки. Проте виконання бойових завдань у місті суттєво ускладнилося.

Як повідомили у DeepState, ситуація у сусідньому Мирнограді залишається критичною через інтенсивний тиск окупантів. Місто перебуває під постійним вогневим контролем ворога, а можливості українських операторів дронів обмежені через рейди противника в тил через Родинське.

«Противник через Родинське здійснює рейди в тил, атакуючи позиції наших пілотів. Саме місто [Мирноград] перебуває під постійним вогневим контролем ворога, як і вся логістика, що ускладнює будь-яке пересування там, однак наказу від вищого військового керівництва на відхід з Мирнограду немає», — зазначають у DeepState.

Як зазначають аналітики, наразі ключовим логістичним вузлом для забезпечення українських підрозділів залишається Родинське. Російські війська зосередили зусилля на захопленні цього населеного пункту, щоб повністю перерізати шляхи сполучення.

Водночас Сили оборони ефективно стримують ворога в районі села Гришине. Тут окупанти намагаються закріпитися в навколишніх посадках, але не можуть зайти в саме село через роботу українських пілотів.

Ситуація на фронті

Станом на ранок 3 лютого ЗСУ знищили 1 242 290 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 760 військових. Дані уточнюються.

Мороз вніс свої корективи до планів Кремля: техніка окупантів масово виходить з ладу, а темпи захоплення територій впали до рекордного мінімуму.

У піхотних підрозділах російських окупаційних військ спостерігається системний занепад логістики, через що військові РФ на позиціях тривалий час залишаються без їжі та води.

Проте у січні російські війська захопили 245 квадратних кілометрів української території, що майже вдвічі менше, ніж у попередні два місяці.

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російська армія посилює тиск і намагається прорвати оборону ЗСУ, підтягуючи резерви та змінюючи тактику.