Укрaїнa
398
Росіяни прицільно вдарили по ТЕЦ під Харковом: влада повідомила про жертв і наслідки

Внаслідок атаки сталися перебої з електроенергією.

Олена Капнік
Харків.

Харків. / © Associated Press

Армія Російської Федерації завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Одна людина загинула, багато поранених.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту”, - наголосив мер.

За його словами, усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Через пошкодження енергосистеми тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації.

Рух метрополітеном у Харкові відновлений. На території області запроваджено графіки аварійних відключень світла.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про 13 поранених і одного загиблого. З його слів, усіх постраждалих шпиталізували.

Як повідомлялося, після 11:00 росіяни атакували передмістя Харкова. У місті сталося щонайменше чотири вибухи. Зранку в регіоні фіксували розвідувальні безпілотники, а також ПС попереджали про швидкісні цілі з півночі в напрямку Харкова та області.

