Росіяни пишуть полтавці погрози з телефону зниклого на війні батька: деталі

Зниклий на фронті Віталій Лебідь / © Суспільне

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Російські окупанти пишуть жительці Полтави погрози з телефону зниклого на фронті батька.

Про це пише «Суспільне Полтава».

Інна Голобородько з Полтави розповідає, що її тато Віталій Лебідь зник безвісти на війні понад пів року тому. Увесь цей час вона отримує повідомлення з його телефону, які надсилають військові РФ.

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Офіційно Віталія вважають зниклим безвісти від 30 вересня 2024-го. Того ж дня, 30 вересня, телефон бійця вийшов на зв’язок, також у соцмережах був статус «онлайн». Рідні почали дзвонити та писати військовому, проте він не відповідав.

Через тиждень після цього дівчина почали писати повідомлення із аккаунта батька.

«Мені написали: „Якщо будеш телефонувати, ми його вб’ємо“. Дуже багато інформації розповіли мені про мене, мого чоловіка, про мою сім’ю, якої ніде не було в соціальних мережах. Розповідали, що мій чоловік теж військовослужбовець, що вони його знайдуть, погрожували мені, йому, моїй сім’ї. Вони по відеозв’язку телефонували, було шеврони їхні видно (російські — ред.)», — розповіла Інна.

За її словами, росіяни розпитували дівчину про політичні погляди та ставлення до війни в Україні. Підтверджень того, що тато полонений чи загинув, їй не надали і досі.

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«До цього часу пишуть, але вже пишуть просто різні повідомлення по типу на тему війни, на тему політики. Нічого конкретного, ні фотографії, ні відео вони не надсилали. До мене приїздив командир, який був разом з ним тоді. Також розповідав, що на 90% — це те, що він загинув (Віталій Лебідь — ред.)», — зазначила Інна Голобородько.

Нагадаємо, що за останні дні Росія вже передала Україні понад 4800 тіл загиблих.