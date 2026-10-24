Росіяни ракетою вдарили по Лозовій: загинув чоловік, є поранені – моторошні деталі

Наслідки удару по Лозовій / © Олег Синєгубов

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Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Лозова Харківської області. Ворожий боєприпас поцілив у складську будівлю, після чого спалахнула пожежа. Є загиблий та постраждалі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Унаслідок обстрілу 45-річний чоловік отримав важкі травми. Лікарі до останнього боролися за його життя, однак урятувати потерпілого не вдалося — він помер.

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Окрім цього, поранень зазнали ще двоє чоловіків віком 26 та 43 роки, їх госпіталізували до медичного закладу. Допомога лікарів знадобилася і 37-річній жінці, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.

На місці влучання працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожої атаки та надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, 19 жовтня російський безпілотник «Герань» влучив по центральному парку в Новій Водолазі. У момент атаки там перебувало багато людей, зокрема родини з дітьми. Через обстріл загинули двоє дітей і четверо дорослих — жінки 28, 34 і 36 років, а також чоловік приблизно 40 років. Убитим дівчаткам було 11 та 1 рік. Постраждали ще 15 людей, серед яких — 7 дітей. Серед жертв була однорічна Ангеліна, яка загинула у власному візочку. Мати дівчинки також дістала поранення і померла згодом у лікарні.

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