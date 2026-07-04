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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2567
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Росіяни розбомбили одну з найбільших птахофабрик Європи (фото)

Унаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Зруйновано значну частину виробничого комплексу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Окупанти вдарили КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці

Окупанти вдарили КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці / © unsplash.com

Російські війська атакували керованими авіабомбами територію відомої птахофабрики в Україні та однієї з найбільших у Європі, розташованої у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомили у компанії підприємства.

Внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа, а виробничий комплекс зазнав значних руйнувань.

За попередніми даними, після влучання керованих авіабомб на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, яка охопила значну частину виробничих приміщень. Також повідомляється про серйозні руйнування комплексу.

На місці атаки / © ДСНС

На місці атаки / © ДСНС

«Вогнем та вибухами зруйновано значну частину виробничого комплексу. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань», — зазначає компанія.

На місці атаки / © ДСНС

На місці атаки / © ДСНС

Зазначимо, що для підприємства це вже не перший удар. Під час російської окупації правобережної Херсонщини 2022 року виробництво фактично зупинилося через відсутність електроенергії, кормів та можливості обслуговувати пташники. У результаті загинуло понад чотири мільйони курей, а компанія тоді оцінювала свої втрати у 330 мільйонів доларів.

Нагадаємо, вночі у Сумах рятувальникам вдалося врятувати п’ятьох людей із пошкоджених квартир після російського авіаудару по центру міста. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них — дитина.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2567
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