Росіяни розбомбили одну з найбільших птахофабрик Європи (фото)

Окупанти вдарили КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці / © unsplash.com

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Російські війська атакували керованими авіабомбами територію відомої птахофабрики в Україні та однієї з найбільших у Європі, розташованої у Чорнобаївці Херсонської області.

Про це повідомили у компанії підприємства.

Внаслідок удару на підприємстві виникла масштабна пожежа, а виробничий комплекс зазнав значних руйнувань.

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За попередніми даними, після влучання керованих авіабомб на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, яка охопила значну частину виробничих приміщень. Також повідомляється про серйозні руйнування комплексу.

На місці атаки / © ДСНС

«Вогнем та вибухами зруйновано значну частину виробничого комплексу. Триває ліквідація наслідків атаки та фіксація масштабів руйнувань», — зазначає компанія.

На місці атаки / © ДСНС

Зазначимо, що для підприємства це вже не перший удар. Під час російської окупації правобережної Херсонщини 2022 року виробництво фактично зупинилося через відсутність електроенергії, кормів та можливості обслуговувати пташники. У результаті загинуло понад чотири мільйони курей, а компанія тоді оцінювала свої втрати у 330 мільйонів доларів.

Нагадаємо, вночі у Сумах рятувальникам вдалося врятувати п’ятьох людей із пошкоджених квартир після російського авіаудару по центру міста. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них — дитина.

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