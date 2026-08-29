- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 666
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни розбили "швидкі" на території лікарні - що відомо
Люди під час атаки не постраждали, повідомила місцева влада.
Уночі росіяни атакували автівки швидкої допомоги у Сумах. Ворожий дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
«Пошкоджені два автомобілі швидкої допомоги, цивільна автівка та вхід до медзакладу. На щастя, люди не постраждали», — зазначив він.
Атака по Україні — останні новини
У Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки дронами вночі у суботу, 29 серпня, виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку, постраждалих немає.
Вогонь охопив одну з квартир на дев’ятому поверсі, рятувальники вже ліквідували пожежу. Зруйновано перекриття між помешканням та покрівлею.
Російські війська атакували Ізмаїльський район на Одещині. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.
Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, спалахнула пожежа. На місці удару наразі працюють правоохоронці та медичні працівники.