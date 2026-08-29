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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни розбили "швидкі" на території лікарні - що відомо

Люди під час атаки не постраждали, повідомила місцева влада.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки

Уночі росіяни атакували автівки швидкої допомоги у Сумах. Ворожий дрон поцілив у медичний транспорт, припаркований на території лікарні.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Пошкоджені два автомобілі швидкої допомоги, цивільна автівка та вхід до медзакладу. На щастя, люди не постраждали», — зазначив він.

Атака по Україні — останні новини

У Святошинському районі Києва внаслідок російської атаки дронами вночі у суботу, 29 серпня, виникла пожежа у дев’ятиповерховому житловому будинку, постраждалих немає.

Вогонь охопив одну з квартир на дев’ятому поверсі, рятувальники вже ліквідували пожежу. Зруйновано перекриття між помешканням та покрівлею.

Російські війська атакували Ізмаїльський район на Одещині. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури, спалахнула пожежа. На місці удару наразі працюють правоохоронці та медичні працівники.

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