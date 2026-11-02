Наслідки атаки / © Суспільне

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Росіяни у понеділок, 2 листопада, атакували дронами передмістя Херсона у перший день закінчення режиму припинення вогню.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

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Дрон влучив у будівлю одного з медзакладів. Внаслідок цього удару пошкоджено кілька приміщень, вибито вікна та внутрішні двері. Попередньо, минулося без постраждалих.

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Нагадаємо, тимчасовий режим припинення вогню було запроваджено до 1 листопада для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках.

В останні дні жовтня Херсон буквально ожив на тлі затишшя. За останні роки, від моменту звільнення міста, херсонці перетворилися на мішені російських дронів. У регіоні не минає і дня, щоб не було загиблих чи поранених. Росіяни у своїх соцмережах вихваляються полюванням на мирних жителів і називають український Херсон «своїм».

Військові попереджають, що росіяни використали режим тиші — вони підтягнули техніку, здійснили ротацію. Окупанти готуються до нових обстрілів та, можливо, наступу на Херсон.

Дата публікації 13:57, 02.11.26 Кількість переглядів 4 Росіяни вдарили дроном по лікарні в Херсоні після закінчення режиму тиші - відео

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