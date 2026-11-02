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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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92
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Росіяни рознесли лікарню у Херсоні після закінчення режиму тиші — відео

У першу добу після завершення режиму тиші російські війська вдарили безпілотником по будівлі лікарні в середмісті Херсона.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Суспільне

Росіяни у понеділок, 2 листопада, атакували дронами передмістя Херсона у перший день закінчення режиму припинення вогню.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

Дрон влучив у будівлю одного з медзакладів. Внаслідок цього удару пошкоджено кілька приміщень, вибито вікна та внутрішні двері. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, тимчасовий режим припинення вогню було запроваджено до 1 листопада для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках.

В останні дні жовтня Херсон буквально ожив на тлі затишшя. За останні роки, від моменту звільнення міста, херсонці перетворилися на мішені російських дронів. У регіоні не минає і дня, щоб не було загиблих чи поранених. Росіяни у своїх соцмережах вихваляються полюванням на мирних жителів і називають український Херсон «своїм».

Військові попереджають, що росіяни використали режим тиші — вони підтягнули техніку, здійснили ротацію. Окупанти готуються до нових обстрілів та, можливо, наступу на Херсон.

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