Росіяни рознесли житловий квартал: людей діставали з-під завалів, є жертва

Руйнування будинку в Сумській області внаслідок російської атаки 2 листопада

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Російські війська 2 листопада атакували житловий сектор Миколаївської громади Сумського району двома ударними безпілотниками. Унаслідок ударів загинув чоловік, а його дружина отримала важкі поранення.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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«Двома ударними БпЛА росіяни атакували житловий сектор Миколаївської громади Сумського району. На превеликий жаль, з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло загиблого чоловіка», — написав Григоров у Мережі.

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За його словами, дружина загиблого зазнала важких поранень. Її госпіталізували, наразі медики надають жінці необхідну допомогу.

Унаслідок обстрілу повністю знищено один приватний будинок, ще п’ять — зазнали пошкоджень.

«Щирі співчуття рідним загиблого. Постраждалій — сил і якнайшвидшого одужання. Триває ліквідація наслідків атаки», — резюмував очільник ОВА.

Атаки на Україну 2 листопада — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада російські загарбники масовано атакували Одесу, пошкодивши житлову, цивільну та енергетичну інфраструктуру, зокрема об’єкт ДТЕК. П’ятеро людей постраждали. Пошкоджено склади, адмінбудівлі, приватні будинки та зруйновано пекарню.

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Ворог вдарив КАБами по Ізюму на Харківщині, влучивши у чотириповерховий житловий будинок і поштове відділення, також палають автівки. Одна людина загинула, щонайменше 11 постраждали, зокрема 11-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес.

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