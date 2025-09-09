Росіяни розробили нову систему боротьби з українськими зенітними дронами — Сергій "Флеш" (фото, відео)

Російський розвідувальний дрон Supercam / © Еспресо.TV

Росія розробила нову систему боротьби з українськими зенітними безпілотниками, яку інтегрувала у більшість розвідувальних дронів типу Supercam.

Про це повідомив голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» у Telegram. Він зазнчив, що нова російська система заводська та серійна.

«Противник розробив нову систему боротьби з нашими зенітними дронами. Неприємно те, що вона заводська і серійна», — написав фахівець.

«Флеш» додав, що така система встановлена на більшості БпЛА Supercam, і показав, який вигляд вона має.

Нову російська система боротьби з українськими зенітними БпЛА / © Сергій Флеш

Раніше Сергій Бескрестнов заявив, що російські окупанти останнім часом проводять розвідку обʼєктів енергетики в Україні. За його словами, йдеться про підстанції, трансформатори, об’єкти електро- та газової інфраструктури.