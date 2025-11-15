Російські військові / © Укрінформ

На околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.

Про це повідомляє проєкт DeepState.

«Ворог вчергове порушив правила та звичаї ведення війни, розстрілявши двох бійців Сил Оборони України на околиці Затишшя», — йдеться у повідомленні.

Інфільтрація ворога

Наголошується, що інфільтрація ворога набуває нових масштабів.

«Перебування у 5 км від переднього краю ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника. Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини. Окупанти довго не прожили, вже за 20 хв їх вдалося вбити FPV-дроном, тому помста не забарилася», — розповіли в DeepState.

Мапа боїв на Запоріжжі / © Deepstatemap

Також аналітики наголошують на важливості фіксування усіх злочинів російських окупаційних військ на території України: «Командири підрозділів противника, які дають ці накази, повинні рано чи пізно понести відповідальність за свої дії».

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо, що Збройні Сили України вийшли із села Нововасилівське Запорізької області на більш вигідні позиції. Це було зроблено для збереження життя українських військових та через зміну конфігурації лінії бойового зіткнення.