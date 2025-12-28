ТСН у соціальних мережах

1747
1 хв

Росіяни розстріляли трьох українських бійців біля Гуляйполя (фото 18+)

Українські військові потрапили в засідку на позиціях, які були самовільно залишені іншим підрозділом.

Богдан Скаврон
Російські окупанти розстрілюють полонених

Росіяни розстріляли трьох бійців Сил оборони, які потрапили у полон південніше міста Гуляйполя на Запоріжжі.

Про це повідомили уTelegram-каналі аналітичного ресурсу DeepState.

У повідомленні уточнили, що цей воєнний злочин окупаційної армії РФ стався ще 20 грудня.

«Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог», — зазначили в DeepState.

Українських бійців, які потрапили в полон до окупантів, розстріляли.

Обережно, фото 18+!

Це вже далеко не перший випадок порушення військовими держави-агресорки звичаїв та правил ведення війни.

Раніше повідомлялося, що військові РФ розстріляли українських бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, зайшовши їм зі спини.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Мережі з’явилися жорстокі кадри, на яких видно, як солдати путінської армії розстрілюють п’ятьох українських військових.

1747
