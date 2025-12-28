- Дата публікації
Росіяни розстріляли трьох українських бійців біля Гуляйполя (фото 18+)
Українські військові потрапили в засідку на позиціях, які були самовільно залишені іншим підрозділом.
Росіяни розстріляли трьох бійців Сил оборони, які потрапили у полон південніше міста Гуляйполя на Запоріжжі.
Про це повідомили уTelegram-каналі аналітичного ресурсу DeepState.
У повідомленні уточнили, що цей воєнний злочин окупаційної армії РФ стався ще 20 грудня.
«Бійці однієї з механізованих бригад мали зайняти позиції, які перед цим були самовільно залишені іншим підрозділом, але там на них вже чекав ворог», — зазначили в DeepState.
Українських бійців, які потрапили в полон до окупантів, розстріляли.
Обережно, фото 18+!
Це вже далеко не перший випадок порушення військовими держави-агресорки звичаїв та правил ведення війни.
Раніше повідомлялося, що військові РФ розстріляли українських бійців ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, зайшовши їм зі спини.
Нагадаємо, наприкінці листопада у Мережі з’явилися жорстокі кадри, на яких видно, як солдати путінської армії розстрілюють п’ятьох українських військових.