Росіяни штурмують острови Дніпра та атакують мости: військові попереджають про загрозу на півдні

Острови на Херсонщині, які зараз атакують російські загарбники

Російські війська активізували спроби висадки десанту в острівній зоні та нарощують використання безпілотників для контролю над протоками.

Війська РФ активізували бойові дії в острівній зоні річки Дніпро та не полишають спроб закріпитися на стратегічних ділянках. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За словами речника, наразі зафіксовані атаки противника на такі острови: Білогрудий; Великий Вільховий (раніше називався Великий Потьомкін — ред.); Круглик.

Окрім цього, загарбники продовжують штурмові дії в районі Антонівських мостів, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Нова тактика: дрони та інженерна облога

Владислав Волошин наголосив, що ворог суттєво нарощує кількість підрозділів безпілотних систем. Росіяни використовують дрони не лише для розвідки та ударів, а й для прикриття своїх штурмових груп та логістичного забезпечення.

Паралельно з атаками окупанти проводять інженерне укріплення власних позицій та здійснюють мінування проток, щоб ускладнити маневри українських захисників.

Острівна зона Дніпра поблизу Херсона залишається «сірою зоною», де тривають постійні зіткнення за контроль над водними шляхами та підступами до дельти річки.

Нагадаємо, у Херсоні правоохоронці повідомили про виявлення протипіхотних мін на території міста. Небезпечні боєприпаси знайшли на вулиці Костя Гордієнка (колишня Лавреньова) поблизу будинку №29. Про це повідомили в поліції Херсонської області. Правоохоронці закликають мешканців не пересуватися в зазначеному районі, оскільки територія мінування може бути більшою.