Укрaїнa
218
1 хв

Росіяни шукають зрадників в Україні, щоб увімкнути Starlink

В Україні знають, як протидіяти намірам росіян відновити доступ до американських терміналів супутникового зв’язку.

Богдан Скаврон
Starlink в Україні

Starlink в Україні / © Михайло Федоров / Facebook

Російські окупанти планують використати зрадників в Україні, щоб активувати відключені термінали супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомив радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Проте, за його словами, усі ідеї росіян досить банальні.

«Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Старлінк з дрона-трофея і т.д.», — перелічив Бескрестнов.

Радник міністра наголосив, що в Україні знають, як протидіяти таким намірам росіян.

«Всі ці Старлінки ми заблокуємо (знаємо як), а ось любителів спробувати заробити „легкі гроші“ від ворога чекає увʼязнення і не мале. Це не машину підпалити і втекти, це прийти в ЦНАП і фактично зафіксувати для суду свій злочин», — пояснив він.

Сергій Бескрестнов порадив потенційним зрадникам навіть не намагатися спробувати піти на співпрацю із ворогом.

Як повідомлялося раніше, Міністерство оборони України домовилось з американською компанією SpaceX про відключення терміналів супутникового зв’язку Starlink, які не внесені у «білий список».

Статистика Генштабу ЗСУ вказує на зниження кількості бойових дій на фронті після 2 лютого, тобто від того дня, як SpaceX почав відключати «сірі» термінали.

Нагадаємо, блокування супутникового зв’язку Starlink для РФ призвело до хаосу на фронті, зупинення штурмів та масових проблем у військах окупантів.

