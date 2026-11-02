Росіяни скористалися перемир’ям в Олешках: у Генштабі розповіли, що зробили війська ворога

Олешки / © Фото з відкритих джерел

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Сили оборони України дотрималися домовленостей про припинення вогню в Олешках на Херсонщині. Це дозволило доставити гуманітарні вантажі та забезпечити виїзд місцевих жителів на підконтрольну Україні територію. Водночас російські війська використали паузу для ротації підрозділів, укріплення позицій і посилення логістики.

Про це 2 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Гуманітарна операція в Олешках: допомога та евакуація цивільних

У Генштабі ЗСУ повідомили, що тимчасове припинення вогню запровадили для проведення гуманітарної операції в Олешках. Вона передбачала доставку допомоги та створення умов для виїзду мешканців із тимчасово окупованого міста.

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«В рамках запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сили оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей», — йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Такий режим мав дати можливість безпечно провести гуманітарні заходи та не наражати цивільних на додаткові ризики під час доставки вантажів і евакуації.

«У результаті, гуманітарні вантажі доставлено за призначенням, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, повернулися на підконтрольну Україні територію», — повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Тобто головна гуманітарна мета паузи, за даними українських військових, була виконана: мешканці отримали допомогу, а ті, хто вирішив покинути окуповане місто, змогли це зробити.

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Як російські війська використали перемир’я в Олешках

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупаційні війська використали гуманітарну паузу для облаштування власних позицій і посилення військової присутності в районі Олешок.

«Противник натомість використав гуманітарну паузу для облаштування своїх позицій», — зазначили в Генштабі.

Зокрема, за час припинення вогню українські військові зафіксували кілька дій російської армії:

ротацію підрозділів — окупанти змінювали особовий склад;

укріплення позицій — облаштовували оборонні рубежі;

посилення антидронового захисту — розширювали відповідні засоби на дорогах;

нарощування логістики — зокрема, підвозили боєприпаси.

Таким чином, за оцінкою українського військового командування, Росія використала період гуманітарного припинення вогню не лише як паузу в бойових діях, а й для зміцнення своїх позицій на Херсонщині.

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Про використання російськими військами гуманітарного коридору для військових цілей також розповів журналіст Азад Сафаров. За його словами, Sky News отримав ексклюзивний доступ до моніторингу евакуації з Олешок з повітря.

«Ми спостерігали, як до, під час і після евакуації росіяни завозили важку техніку в Олешки і сусідні села. Завозили зброю і боєприпаси. Завозили своїх людей і їжу. Ходили по хатах, шукаючи підвали для нових позицій. Повертали втрачені позиції», — розповів Сафаров.

Він пояснив, що ці кадри не могли оприлюднити раніше, щоб не наражати на небезпеку людей, які евакуювалися з міста.

«Нам не можна було це показувати, допоки люди з Олешок не доїхали до вільної України. Нині ми показуємо світу, як росіяни використовували евакуацію, так званий гуманітарний коридор, для своїх воєнних цілей», — зазначив журналіст.

Також, за словами Сафарова, під час операції росіяни забирали з моргу тіла мирних жителів, які загинули внаслідок обстрілів і підривів на мінах.

© Sky News

© Sky News

Що відомо про гуманітарне перемир’я в Олешках

Домовленості про тимчасове припинення вогню в окупованих Олешках на Херсонщині стали результатом переговорів за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Йшлося про проведення гуманітарної операції, яка мала забезпечити доставку необхідних вантажів і безпечний виїзд цивільних із міста. Про досягнення домовленостей стало відомо 23 жовтня. Спочатку повідомлялося, що локальне перемир’я має запрацювати 29 жовтня, однак фактично режим тиші розпочався 27 жовтня.

Гуманітарна місія передбачала розмінування доріг, доставку продуктів, медикаментів та інших необхідних вантажів, а також евакуацію людей, які хотіли залишити тимчасово окуповане місто. Українську делегацію очолив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. До висвітлення операції також долучилися американські журналісти та представники команди Меланії Трамп.

30 жовтня стало відомо про перебіг евакуації цивільного населення. За словами українських посадовців, мешканці Олешок отримали можливість залишити окуповану територію та повернутися на підконтрольну Україні землю. Гуманітарна операція також дозволила доставити необхідну допомогу та медичне обладнання.

Перемир’я в Олешках привернуло увагу й міжнародної спільноти. 1 листопада перша леді США Меланія Трамп заявила, що завдяки гуманітарній ініціативі місцеві жителі отримали доступ до продуктів харчування, чистої води та медикаментів. Вона також висловила сподівання, що домовленості стануть початком тривалого миру.

У Кремлі, зі свого боку, не розглядали гуманітарне перемир’я в Олешках як приклад для досягнення ширших мирних домовленостей між Україною та Росією. Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав ситуацію окремим випадком, який не варто пов’язувати із загальним процесом завершення війни.

Режим припинення вогню в Олешках завершився 1 листопада після п’яти днів дії. Про це повідомив Дмитро Лубінець. За його словами, протягом цього часу сторони дотримувалися взятих зобов’язань, що дозволило доставити гуманітарну допомогу та допомогти цивільним безпечно залишити місто. Омбудсман також повідомив, що Україна опрацьовує можливість продовження гуманітарних ініціатив.

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