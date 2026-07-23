РФ щодня тероризує місто / © Getty Images

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Сьогодні, 23 липня, російська авіація завдала чергового удару по Херсону. 10 КАБів «прилетіли» по соціальній інфраструктурі в Корабельному та Центральному районах міста. За останніми даними, четверо постраждалих.

Про це повідомив очільник МВА Ярослав Шанько.

«У середмісті пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки, кілька з них — зазнали критичних руйнувань», — зазначив він.

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«Менш ніж за пів години ворог скинув десять керованих авіабомб на центральну частину міста та мікрорайон Корабел. У центрі Херсона удар припав по житловій забудові — багатокілограмові КАБи впали просто на приватний сектор та територію закладу освіти», — додав своєю чергою очільник ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, 12 липня у Херсоні росіяни атакували маршрутку дронами.

6 липня росіяни скинули вибухівку на авто з людьми — двоє загиблих.

11 листопада 2022 року українські військові звільнили Херсон від російської окупації. Місто, як і правобережна частина області, перебувало під контролем Росії від перших днів повномасштабного вторгнення. Херсон був єдиним обласним центром, який окупанти захопили після 24 лютого 2022 року.

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Нині Херсон щодня зазнає атак російських дронів та артилерії, гинуть люди. Росіяни обстрілюють Херсон з РСЗВ, націлюючись на цивільні об’єкти.

Окупанти також використовують дрони та артилерію, атакуючи критичну інфраструктуру і полюючи за людьми та машинами в місті.

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