Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1827
Час на прочитання
1 хв

Росіяни скинули авіабомбу, коли людям видавали пенсії: понад 20 загиблих (моторошне відео)

Автор публікації
Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Російська армія скинула авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. Окупанти здійснили атаку в той момент, коли людям видавали пенсії. Загинуло понад 20 осіб.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши моторошне відео.

“Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих”, - наголосив глава держави.

Зеленський наголосив, що такі російські удари не мають залишитись без належної реакції світу. Глава держави наголосив, що необхідна відповідна реакція.

“Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть”, - наголосив президент.

Тим часом керівник Донецької обласної військової адміністрації Вади Філашкін уточнив, що загинула щонайменше 21 людина. Відомо про таку ж кількість поранених.

“Росіяни атакували людей під час видавання пенсії. Це не воєнні дії — це чистий тероризм”, - додав він.

За словами чиновника, зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1827
