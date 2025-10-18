Росіяни скинули авіабомби на дитячий садок: які наслідки удару по Запорізькій області

Наслідки удару по Пологівському району Запорізької області / © Запорізька ОВА

Реклама

Російські окупаційні війська атакували Пологівський район Запорізької області, завдавши щонайменше чотири удари керованими авіабомбами (КАБ). Внаслідок атаки поранень зазнали двоє мирних мешканців, а також було зруйновано цивільну та соціальну інфраструктуру, зокрема дитячий садок.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Російські авіабомби вдарили по населеному пункту Долинка. Удари були спрямовані на цивільні об’єкти, що призвело до значних руйнувань.

Реклама

«Дві людини поранені, зруйновані приватні будинки, адміністративне приміщення та будівля дитячого садка», — повідомив Іван Федоров.

Внаслідок російських ударів контузію отримали дві людини. Медичні працівники оперативно надали постраждалим необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Наразі триває обстеження території Пологівської громади. Мета обстеження — виявити всі наслідки ворожого нападу. За словами керівника області, масштаби руйнувань можуть бути значними.

«Російські авіабомби ударили по Долинці щонайменше чотири рази», — зазначив Федоров.

Реклама

Обстріл цивільної інфраструктури, зокрема дитячих закладів, є частиною тактики російських військ на прифронтових територіях.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Запоріжжя дронами-камікадзе типу «Шахед». Один із них поцілив у триповерхову будівлю одного із закладів освіти. Внаслідок удару сталася пожежа