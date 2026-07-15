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РФ скинула сім авіабомб на обласний центр: одна впала поруч з медзакладом, є загиблі і багато травмованих
Зранку 15 липня російська армія атакували Суми керованими авіабомбами. В обласному центрі є влучання. Загинули люди.
Про це повідомляють місцеві медіа, а також колишній міський голова Олександр Лисенко.
«Є влучання КАБів по обʼєкту критичної інфраструктури та просто в місті. На місці пожежа, горять авто», — повідомив ексмер.
Удар КАБами по Сумах — що відомо
Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров підтвердив атаку на Суми. Росіяни завдали шість ударів керованими авіабомбами. Один із КАБів влучив поблизу медичних закладів. Решта ударів — по об’єктах інфраструктури.
«В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню», — наголосив чиновник.
З його слів, станом на 10:00 підтверджено загибель трьох людей. Сім осіб отримали травми.