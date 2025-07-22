- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3605
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни скинули авіабомби на Суми: які наслідки (фото)
Суми опинилися під черговим авіаударом.
Пізно ввечері 21 липня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Поранення отримали троє людей, серед них — дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
“Рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Через російську атаку пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр.
Нагадаємо, вчора пізно ввечері росіяни вдарили по житловому району Сум. Пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення.
Окрім того, цієї ночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на стоянці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі.