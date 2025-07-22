Росіяни скинули авіабомби на Суми: які наслідки (фото)

Суми. / © Associated Press

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Пізно ввечері 21 липня російські військові вдарили керованими авіабомбами по Сумах. Поранення отримали троє людей, серед них — дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

“Рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь і обстежили територію”, - йдеться у повідомленні.

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За інформацією рятувальників, загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб. Через російську атаку пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів, торговельний центр.

Суми під авіаударом: є постраждалі. / © ДСНС

Суми під авіаударом: є постраждалі. / © ДСНС

Нагадаємо, вчора пізно ввечері росіяни вдарили по житловому району Сум. Пошкоджені багатоповерхівки та нежитлові приміщення.

Окрім того, цієї ночі росіяни атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на стоянці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загоряння адміністративної будівлі.

Дата публікації 16:01, 21.07.25 Кількість переглядів 41 Дрони і ракети над Україною! Все, що відомо про наслідки нічної атаки в усіх регіонах