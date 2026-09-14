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Росіяни скинули КАБ: постраждало немовля, горіли будинки та автівки
Окупанти атакували Ізюм — серед постраждалих є 2-місячна дитина.
Російські війська завдали авіаудару по місту Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав приватний сектор.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБ. Зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та пошкоджено легкові автівки», — зазначив він.
Зараз усі профільні служби працюють на місцях влучань.
Нагадаємо, російські війська атакували Одещину, застосувавши керовані авіаційні бомби та реактивні безпілотні літальні апарати. Унаслідок ворожих ударів по Одесі та області постраждали 24 людини, серед них двоє дітей.