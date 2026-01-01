Росіяни скинули КАБ на Харків: є постраждалі

РФ тероризує українців / © Associated Press

Сьогодні, 1 січня, у деяких районах Харкова було чутно вибухи.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, ворог завдав удар КАБом по передмістю. На цю хвилину відомо про одного постраждалого. Медики надають всю необхідну допомогу», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одещини, що призвело до пожежі та перебоїв з електропостачанням в місті.

За даними Повітряних сил України, у ніч проти 1 січня 2026 року російські війська атакували Україну 205 безпілотниками різного типу, близько 130 з них — ударні БпЛА «Shahed».