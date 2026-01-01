ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

Росіяни скинули КАБ на Харків: є постраждалі

У Харкові пролунав вибух — окупанти завдали удару КАБом.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризує українців

РФ тероризує українців / © Associated Press

Сьогодні, 1 січня, у деяких районах Харкова було чутно вибухи.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, ворог завдав удар КАБом по передмістю. На цю хвилину відомо про одного постраждалого. Медики надають всю необхідну допомогу», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські війська вдарили безпілотниками по енергетичній інфраструктурі Одещини, що призвело до пожежі та перебоїв з електропостачанням в місті.

За даними Повітряних сил України, у ніч проти 1 січня 2026 року російські війська атакували Україну 205 безпілотниками різного типу, близько 130 з них — ударні БпЛА «Shahed».

Дата публікації
Кількість переглядів
416
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie