Росіяни скинули КАБи на Харків: Зеленський заявив про десятки постраждалих

Удар по Харкову 24 липня. / © ДСНС

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Зранку 24 липня Росія вдарила двома авіаційними бомбами по Харкову - “просто по місту, по людях”. Один удар стався біля житлового будинку, другий – по цивільному підприємству. Там винкла пожежа.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

З його слів, у відомо про десятки постраждалих, серед них і діти. Рятувальники, медики та правоохоронці. наразі надають допомогу постраждалим.

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“Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії – продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті – сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати”, - наголосив глава держави.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги Росія вдарила по центру Харкова двома КАБами. Під приціл потрапив Шевченківський район міста. Одна з авіабомб влучила поруч із багатоповерховим будинком, де спалахнули близько 15 автомобілів.

Рятувальники повідомили, що щонайменше 21 людина постраждала, серед них – 10-річна дівчинка.

Дата публікації 14:21, 23.07.25 Кількість переглядів 183 Суми зараз: вода за графіком, світла нема! Ситуація у місті зараз!