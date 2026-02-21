- Дата публікації
Росіяни спалили машину швидкої допомоги, убивши 4 людей
Серед жертв російської атаки — два брати, одному з яких було 17 років.
У Сумській області російські терористи прицільно атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги. Загинуло четверо цивільних громадян.
Про це повідомив у суботу, 21 лютого, начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Цей воєнний злочин росіяни скоїли, коли бригада швидкої допомоги транспортувала до лікарні двох братів, які підірвалися на вибухівці, яку скинув інший дрон на околиці Зноб-Новгородської громади.
«Дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА. Автівка загорілася», — йдеться в повідомленні.
Серед жертв російської атаки — два брати, одному з яких було 17 років, та подружня пара. Жінка була медиком.
Врятуватися вдалося лише водію швидкої допомоги. Він із важкими опіками перебуває в лікарні.
Цього ж дня російські терористи скоїли ще один воєнний злочин, атакувавши безпілотником приватний сектор у Сумах.
Як повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар, удару було завдано по Ковпаківському районі міста.
«Унаслідок удару пошкоджено понад 20 вікон у житлових будинках. На щастя, поранених немає», — сказав він.
