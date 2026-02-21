ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
142
1 хв

Росіяни спалили машину швидкої допомоги, убивши 4 людей

Серед жертв російської атаки — два брати, одному з яких було 17 років.

Богдан Скаврон
Машина швидкої допомоги

У Сумській області російські терористи прицільно атакували безпілотником автомобіль швидкої допомоги. Загинуло четверо цивільних громадян.

Про це повідомив у суботу, 21 лютого, начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Цей воєнний злочин росіяни скоїли, коли бригада швидкої допомоги транспортувала до лікарні двох братів, які підірвалися на вибухівці, яку скинув інший дрон на околиці Зноб-Новгородської громади.

«Дорогою до лікарні росіяни прицільно атакували автомобіль екстреної допомоги ударним БпЛА. Автівка загорілася», — йдеться в повідомленні.

Серед жертв російської атаки — два брати, одному з яких було 17 років, та подружня пара. Жінка була медиком.

Врятуватися вдалося лише водію швидкої допомоги. Він із важкими опіками перебуває в лікарні.

Цього ж дня російські терористи скоїли ще один воєнний злочин, атакувавши безпілотником приватний сектор у Сумах.

Як повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар, удару було завдано по Ковпаківському районі міста.

«Унаслідок удару пошкоджено понад 20 вікон у житлових будинках. На щастя, поранених немає», — сказав він.

Нагадаємо, напередодні, 20 лютого, Росія вдарила по цивільному об’єкту на Харківщині. Під завалами знайшли тіла трьох людей.

