Українські бійці розбили ворожу колону, яка штурмувала Часів Яр

Окупанти пішли на прорив у смузі 24 ОМБр у районі міста Часів Яр, застосувавши 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли.

Про це повідомляє пресцентр 24 бригади у Telegram.

Прорив зірвано

Як зазначається, розвідка, дрони, артилерія та піхота бригади спрацювали злагоджено.

«Прорив зірвано. Противник успіху не мав», — йдеться у повідомленні.

Втрати військ РФ

За даними бригади, війська РФ під час спроби прориву зазнали втрат.

Підтверджені втрати ворога:

1 ББМ знищено, 1 пошкоджено;

10 мотоциклів і 2 квадроцикли уражено;

6 окупантів ліквідовано, 6 поранено.

«Бій за місто триває», — додали в 24 ОМБр.

Дата публікації 17:56, 18.04.26

Нагадаємо, на Донеччині однією з найскладніших ділянок фронту наразі є район на північ і північний схід від Часового Яру — лінія Маркове — Міньківка — Никифорівка. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников. За його словами, ситуація на цій ділянці залишається нестабільною, однак говорити про серйозні помилки з боку українських військових наразі не доводиться.