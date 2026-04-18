- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 670
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни спробували прорватися на одному з напрямків фронту на танках та мотоциклах — які наслідки
Військові 24-ї бригади імені короля Данила злагодженим ударом артилерії та дронів зупинили штурмову колону ворога, знищивши бронетехніку та мотоциклетний десант окупантів.
Окупанти пішли на прорив у смузі 24 ОМБр у районі міста Часів Яр, застосувавши 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли.
Про це повідомляє пресцентр 24 бригади у Telegram.
Прорив зірвано
Як зазначається, розвідка, дрони, артилерія та піхота бригади спрацювали злагоджено.
«Прорив зірвано. Противник успіху не мав», — йдеться у повідомленні.
Втрати військ РФ
За даними бригади, війська РФ під час спроби прориву зазнали втрат.
Підтверджені втрати ворога:
1 ББМ знищено, 1 пошкоджено;
10 мотоциклів і 2 квадроцикли уражено;
6 окупантів ліквідовано, 6 поранено.
«Бій за місто триває», — додали в 24 ОМБр.
Нагадаємо, на Донеччині однією з найскладніших ділянок фронту наразі є район на північ і північний схід від Часового Яру — лінія Маркове — Міньківка — Никифорівка. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников. За його словами, ситуація на цій ділянці залишається нестабільною, однак говорити про серйозні помилки з боку українських військових наразі не доводиться.