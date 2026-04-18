Росіяни спробували прорватися на одному з напрямків фронту на танках та мотоциклах — які наслідки

Військові 24-ї бригади імені короля Данила злагодженим ударом артилерії та дронів зупинили штурмову колону ворога, знищивши бронетехніку та мотоциклетний десант окупантів.

Українські бійці розбили ворожу колону, яка штурмувала Часів Яр

Окупанти пішли на прорив у смузі 24 ОМБр у районі міста Часів Яр, застосувавши 5 ББМ, танк, 10 мотоциклів, квадроцикли.

Про це повідомляє пресцентр 24 бригади у Telegram.

Прорив зірвано

Як зазначається, розвідка, дрони, артилерія та піхота бригади спрацювали злагоджено.

«Прорив зірвано. Противник успіху не мав», — йдеться у повідомленні.

Втрати військ РФ

За даними бригади, війська РФ під час спроби прориву зазнали втрат.

Підтверджені втрати ворога:

  • 1 ББМ знищено, 1 пошкоджено;

  • 10 мотоциклів і 2 квадроцикли уражено;

  • 6 окупантів ліквідовано, 6 поранено.

«Бій за місто триває», — додали в 24 ОМБр.

Нагадаємо, на Донеччині однією з найскладніших ділянок фронту наразі є район на північ і північний схід від Часового Яру — лінія Маркове — Міньківка — Никифорівка. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников. За його словами, ситуація на цій ділянці залишається нестабільною, однак говорити про серйозні помилки з боку українських військових наразі не доводиться.

