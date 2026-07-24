Росіяни стратити полоненого бійця ЗСУ: деталі від прокуратури

Російський військовий / © Associated Press

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Російські окупанти вкотре порушили Женевські конвенції, стративши українського військовополоненого в Донецькій області. За цим фактом правоохоронці вже розпочали досудове розслідування воєнного злочину.

Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 13 липня поблизу села Ялта Комарської сільської громади російські загарбники взяли в полон військовослужбовця ЗСУ. Після допиту один із окупантів наказав убити українського захисника, після чого інший військовий розстріляв його з вогнепальної зброї.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії, щоб встановити всі обставини події, а також ідентифікувати російських окупантів, причетних до злочину.

«Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин», — наголосили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, у квітні росіяни розстріляли чотирьох беззбройних українських військовополонених з окремої механізованої бригади ЗСУ поблизу селища Ветеринарне на Харківщині. Злочин стався під час оголошеного самою ж Росією великоднього перемир’я.

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