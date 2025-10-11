- Дата публікації
Росіяни тероризують Чернігівщину: атакували автівку енергетиків, є жертви
Російські війська атакували енергетиків у Чернігівській області. В результаті обстрілу є загиблий.
Упродовж доби Чернігівська область знову зазнала серії ударів безпілотниками. Є загиблі.
Про це повідомили у ДСНС.
Яка ситуація станом на 11 жовтня
Семенівська громада: ворог ударив по службових авто обленерго — загинув один працівник, четверо отримали поранення.
Ніжинський район: дрони поцілили по об’єктах інфраструктури — сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
Новгород-Сіверський: дрон уразив будівлю — вогонь охопив 160 кв. метрів, пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, РФ 10 жовтня здійснила атаку ударними дронами по автомобілях АТ «Чернігівобленерго» в районі села Жадове Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини.
Раніше повідомлялося, що дрони атакували Одесу — у місті зникло світло.