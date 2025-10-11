ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
93
Росіяни тероризують Чернігівщину: атакували автівку енергетиків, є жертви

Російські війська атакували енергетиків у Чернігівській області. В результаті обстрілу є загиблий.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Упродовж доби Чернігівська область знову зазнала серії ударів безпілотниками. Є загиблі.

Про це повідомили у ДСНС.

Яка ситуація станом на 11 жовтня

Семенівська громада: ворог ударив по службових авто обленерго — загинув один працівник, четверо отримали поранення.

Ніжинський район: дрони поцілили по об’єктах інфраструктури — сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Новгород-Сіверський: дрон уразив будівлю — вогонь охопив 160 кв. метрів, пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, РФ 10 жовтня здійснила атаку ударними дронами по автомобілях АТ «Чернігівобленерго» в районі села Жадове Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини.

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Одесу — у місті зникло світло.

