Росіяни точно знали, що там цивільні: Зеленський розповів моторошні подробиці удару по поїзду на Одещині

Удар по потягу на Одещині був свідомим / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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В Одеської області російські війська черговим ударом реактивного дрона знищили цивільний локомотив пасажирського поїзда «Укрзалізниці». У момент атаки в вагонах перебували 340 людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами Зеленського, росіяни точно знали, що в потязі є цивільні.

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Росіяни свідомо атакували потяг, який віз цивільних

Внаслідок влучання загинули машиніст та його помічник. Окрім цього, протягом ночі ворог застосував понад 130 ударних безпілотників, зафіксовано влучання в 11 регіонах країни.

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«Сьогодні на Одещині росіяни в черговий раз розбили звичайний локомотив пасажирського потяга реактивним дроном. Триста сорок людей було у потязі. І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна», — повідомив Зеленський.

Станом на зараз відомо, що загинули машиніст і його помічник.

«Мої співчуття рідним та близьким. Щодня росіяни бʼють просто заради терору по звичайному життю людей. І на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі».

Удар по потягу на Одещині 13 серпня

Нагадаємо, в Одеській області реактивний безпілотник прицільно атакував локомотив пасажирського поїзда «Одеса-Дніпро». За даними Офісу генерального прокурора та голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, внаслідок удару загинула локомотивна бригада — 50-річний машиніст та його 41-річний помічник.

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Залізничники продовжували вести потяг під час тривоги, щоб доїхати до станції та забезпечити безпеку пасажирів, однак через різкий маневр дрона їм не вистачило часу для власної евакуації. Після влучання у локомотиві спалахнула масштабна пожежа.

За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, з поїзда оперативно евакуювали 340 пасажирів, зокрема, 67 дітей та бригаду поїзда. Серед пасажирів постраждалих немає, а для їхнього транспортування до Одеси залучили 12 автобусів у супроводі карет швидкої допомоги. Наразі всі люди перебувають у безпеці.

Правоохоронці та відповідні служби продовжують працювати на місці події для фіксації та документування наслідків атаки. Одеська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

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