Росіяни тричі вдарили КАБами по Харкову: є загиблі і поранені
Під атаку потрапив приватний сектор Слобідського району міста.
Доповнено додатковими матеріалами
Сьогодні, 19 січня, росіяни атакували КАБами Харків.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Унаслідок удару ворожих КАБів по приватному сектору Слобідського району є загиблі та поранені, зруйновані приватні будинки», — зазначив він.
За даними Олега Синєгубова, загинула жінка. Зафіксовано три удари по місту ворожими КАБами.
Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, випустивши чотири ракети. Ворог завдав значних пошкоджень.
