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Росіяни цинічно вгатили дроном по автівці: двоє загиблих
Російські окупанти атакували дроном автомобіль у Салтівському районі Харкова. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.
Сьогодні, 11 листопада, у Харкові в Салтівському районі ворожий безпілотник поцілив у автівку. На місці удару виникла пожежа.
Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«У Салтівському районі загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала. Пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку», — зазначив він.
На місці працюють усі екстрені служби, чергують медики.
Нагадаємо, у ніч проти середи, 11 листопада, російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову, а вранці гатили ще й дронами. Горів гаражний кооператив, пошкоджено автівки та багатоповерхові житлові будинки.
Раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок удару ворожого дрона поранено дворічного хлопчика. Дитина в реанімації.