Росіяни цинічно вгатили дроном по автівці: двоє загиблих

Ворожий дрон поцілив у автомобіль / © Associated Press

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Сьогодні, 11 листопада, у Харкові в Салтівському районі ворожий безпілотник поцілив у автівку. На місці удару виникла пожежа.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.



«У Салтівському районі загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала. Пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку», — зазначив він.



На місці працюють усі екстрені служби, чергують медики.

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Нагадаємо, у ніч проти середи, 11 листопада, російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову, а вранці гатили ще й дронами. Горів гаражний кооператив, пошкоджено автівки та багатоповерхові житлові будинки.

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Раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок удару ворожого дрона поранено дворічного хлопчика. Дитина в реанімації.

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