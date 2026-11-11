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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни цинічно вгатили дроном по автівці: двоє загиблих

Російські окупанти атакували дроном автомобіль у Салтівському районі Харкова. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Ворожий дрон поцілив у автомобіль

Ворожий дрон поцілив у автомобіль / © Associated Press

Сьогодні, 11 листопада, у Харкові в Салтівському районі ворожий безпілотник поцілив у автівку. На місці удару виникла пожежа.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«У Салтівському районі загинуло двоє людей, ще одна людина постраждала. Пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку», — зазначив він.

На місці працюють усі екстрені служби, чергують медики.

Нагадаємо, у ніч проти середи, 11 листопада, російські війська завдали подвійного ракетного удару по Харкову, а вранці гатили ще й дронами. Горів гаражний кооператив, пошкоджено автівки та багатоповерхові житлові будинки.

Раніше повідомлялося, що у Харкові внаслідок удару ворожого дрона поранено дворічного хлопчика. Дитина в реанімації.

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