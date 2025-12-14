Росіяни у Куп'янську прикривалися цивільними, як "живим щитом"

Командир взводу 127-ї бригади зі звільненими цивільними / © скриншот з відео

Під час бою у центрі Куп’янська українські воїни в одній з багатоповерхівок на проспекті Конституції наштовхнулися на групу російських окупантів, які зачинилися у підвалі разом із цивільними, використовуючи їх як «живий щит». Бійцям роти «Шквал» 127 бригади вдалося звільнити заручників та вивезти їх з міста.

Про це розповів командир одного зі взводів 127-ї окремої важкої механізованої Харківської бригади.

За його словами, завдання було ліквідувати окупантів, при цьому не зачепивши цивільних. І його вдалося виконати.

Згодом врятовані мешканці Куп’янська, серед яких було троє дітей та одинадцятеро дорослих, розповіли, що, коли росіяни зрозуміли, що відходити їм немає куди, почали по рації запрошувати артилерійський удар по тому місцю, де вони ховалися під прикриттям цивільних.

Вочевидь, окупанти розраховували, що артилерія знищить українців, які штурмували будівлю, а їм, можливо, вдасться пересидіти артналіт, у відносно захищеному підвалі.

Коли окупантів ліквідували, бійці «Шквалу» разом з побратимами з іншого підрозділу 127-ої, організували й вдало провели евакуацію людей. Вона відбувалася у два етапи, адже група була велика і людей, аби не наражати на небезпеку, треба було розділити.

Цивільних, коли вони пішки виходили вулицями зруйнованого міста до потрібної точки весь час супроводжував дрон українських військових розвідників. З обумовленого місця цивільних вивезли позашляховиками бійці 120ї бригади.

Наразі всіх врятованих переправили до Харкова.

Поміж евакуйованих з Куп’янська було троє дітей: 9-ти та 17-ти річні хлопці та одна маленька, дворічна дівчинка. Серед дорослих, була людина, що недужає на ДЦП.

Українські військові наголосили, що у Куп’янську вже давно не мало би бути дітей, принаймні таку інформацію повідомляла місцева влада. Але, чимало дорослих потайки повертались до міста разом з дітьми, наражаючи і себе, й малечу на смертельну небезпеку.

Поміж міських руїн дотепер можуть перебувати до півтисячі цивільних.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступ у Куп’янську Харківської області та на його околицях. ЗСУ просунулися в центрі міста, де тривають зачистки.