Росіяни убили двох людей авіаударом по житловому будинку в Костянтинівці

Наслідки удару по Костянтинівці / © скриншот з відео

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У неділю, 20 квітня, рятувальники ДСНС дістали тіла двох загиблих мирних мешканців з-під руїн житлового будинку у Костянтинівці Донецької області. Напередодні будинок було зруйновано російським авіаударом.

Відео з місця воєнного злочину росіян опублікували в ДСНС.

Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.

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Дата публікації 18:54, 20.04.25 Кількість переглядів 2 У Костянтинівці рятувальники дістали тіла двох загиблих після російського авіаудару

«З-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки. На місці події працювали рятувальники, парамедики Національної поліції та представники Костянтинівської МВА», — повідомили в ДСНС.

Рятувальники закликають місцевих мешканців евакуюватися з населеного пункту, який щодня потерпає від обстрілів.

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, після оголошеного президентом держави-агресорки Володимиром Путіним Великоднього «перемир’я», російська армія обстріляла житловий масив у Херсоні.