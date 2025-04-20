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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни убили двох людей авіаударом по житловому будинку в Костянтинівці

Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
удар по Костянтинівці

Наслідки удару по Костянтинівці / © скриншот з відео

У неділю, 20 квітня, рятувальники ДСНС дістали тіла двох загиблих мирних мешканців з-під руїн житлового будинку у Костянтинівці Донецької області. Напередодні будинок було зруйновано російським авіаударом.

Відео з місця воєнного злочину росіян опублікували в ДСНС.

Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.

«З-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки. На місці події працювали рятувальники, парамедики Національної поліції та представники Костянтинівської МВА», — повідомили в ДСНС.

Рятувальники закликають місцевих мешканців евакуюватися з населеного пункту, який щодня потерпає від обстрілів.

Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, після оголошеного президентом держави-агресорки Володимиром Путіним Великоднього «перемир’я», російська армія обстріляла житловий масив у Херсоні.

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