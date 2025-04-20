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Росіяни убили двох людей авіаударом по житловому будинку в Костянтинівці
Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт.
У неділю, 20 квітня, рятувальники ДСНС дістали тіла двох загиблих мирних мешканців з-під руїн житлового будинку у Костянтинівці Донецької області. Напередодні будинок було зруйновано російським авіаударом.
Відео з місця воєнного злочину росіян опублікували в ДСНС.
Під час розбору завалів ворог неодноразово обстрілював місце проведення робіт, через що роботи доводилося призупиняти.
«З-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки. На місці події працювали рятувальники, парамедики Національної поліції та представники Костянтинівської МВА», — повідомили в ДСНС.
Рятувальники закликають місцевих мешканців евакуюватися з населеного пункту, який щодня потерпає від обстрілів.
Нагадаємо, напередодні, 19 квітня, після оголошеного президентом держави-агресорки Володимиром Путіним Великоднього «перемир’я», російська армія обстріляла житловий масив у Херсоні.