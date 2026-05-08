Росіяни убили двох працівниць дитсадка: що відомо про загиблих (фото)

Удар по дитсадку у Сумах / © Сумська міська рада

Загиблими внаслідок удару росіян по дитячому садку в Сумах були працівниці цього дошкільного закладу — 45-річна Лариса Гордієнко та 48-річна Тамара Ясенова.

Про це повідомило «Суспільне».

Як розповіла виданню голова Великописарівської селищної громади Людмила Бірюкова, завідувачка дитсадка Лариса Гордієнко була уродженкою Великої Писарівки. Після закінчення Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка вона присвятила себе роботі з дітьми.

На початку професійної діяльності вона працювала у місцевому дитячому садку, була вихователем групи продовженого дня Великописарівської спеціалізованої школи, методистом Будинку дитячої та юнацької творчості.

Лариса Гордієнко / © «Суспільне Суми»

Згодом Лариса Гордієнко повернулась до Сум і продовжила працювати у дошкільній освіті. Була діловодом у дитячому садку, а з часом очолила дошкільний заклад — стала його завідувачкою. На цій посаді вона пропрацювала чотири роки.

Ще одна загибла, Тамара Ясенова, раніше працювала завідувачкою Хмелівського дитячого садка Краснопільської громади.

У Краснопільській селищній раді повідомили, що у загиблої залишилися двоє синів та чоловік.

Тамара Ясенова

«Тамара Вікторівна назавжди залишиться у пам’яті всіх, хто її знав, як світла, щира, мудра та доброзичлива людина… її знали як відповідальну, чуйну та небайдужу людину, яка користувалася щирою любов’ю дітей, повагою колег і жителів громади. Вона вміла підтримати добрим словом, подарувати надію та зігріти душевним теплом кожного, хто був поруч. Її щирість, мудрість і доброта залишили світлий слід у серцях багатьох людей», — йдеться в опублікованому некролозі.

Нагадаємо, в середу зранку, 6 травня, Росія атакувала Суми безпілотниками. Після 10:00 у місті прогриміло кілька потужних вибухів, над місцями влучань піднявся дим. Ворожі дрони поцілили в будівлю дитячого садка.

