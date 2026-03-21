Росіяни убили подружжя у Запоріжжі: собака загиблих не відходить від місця трагедії

Собака загиблого подружжя у Запоріжжі / © скриншот з відео

Внаслідок удару російського дрона у приватному будинку у Запоріжжі загинуло подружжя. Собака загиблих важко переживає втрату господарів і не відходить від місця трагедії.

Про це повідомило «Суспільне», опублікувавши відео.

Як видно на опублікованих кадрах, собака дивиться на згарище, виє та рветься з повідця.

Чотирилапого, який рветься бігти до місця, де загинули його господарі, ледве стримують люди.

Нагадаємо, вранці 21 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Дрон зруйнував приватний житловий будинок, в якому загинуло подружжя. Двоє доньок загиблих віком 15 та 11 років отримали поранення та залишилися сиротами.

Напередодні посеред дня росіяни масовано атакували Запоріжжя. Під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру. В одному районі міста дрон влетів у дах приватного двоповерхового будинку. В іншому районі — безпілотник зруйнував помешкання, де було поранено жінку.