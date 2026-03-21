ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Росіяни убили подружжя у Запоріжжі: собака загиблих не відходить від місця трагедії

Собака загиблого від російського дрона подружжя важко переживає втрату господарів.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Собака загиблого подружжя у Запоріжжі

Внаслідок удару російського дрона у приватному будинку у Запоріжжі загинуло подружжя. Собака загиблих важко переживає втрату господарів і не відходить від місця трагедії.

Про це повідомило «Суспільне», опублікувавши відео.

Як видно на опублікованих кадрах, собака дивиться на згарище, виє та рветься з повідця.

Чотирилапого, який рветься бігти до місця, де загинули його господарі, ледве стримують люди.

Нагадаємо, вранці 21 березня російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Дрон зруйнував приватний житловий будинок, в якому загинуло подружжя. Двоє доньок загиблих віком 15 та 11 років отримали поранення та залишилися сиротами.

Напередодні посеред дня росіяни масовано атакували Запоріжжя. Під прицілом опинилися житлові квартали обласного центру. В одному районі міста дрон влетів у дах приватного двоповерхового будинку. В іншому районі — безпілотник зруйнував помешкання, де було поранено жінку.

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie