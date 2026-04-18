Росіяни ударили дроном по мікроавтобусу: серед поранених є дитина
Окупанти продовжують полювати на мирних людей. У Покровській громаді вдарили дроном по мікроавтобусу.
Сьогодні, 18 квітня, росіяни атакували Нікопольщину — вгатили FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу. Є поранені.
Про це повідомив Олександр Ганжа, очільник ОВА.
«Ворог ударив FPV-дроном по рейсовому мікроавтобусу у Покровській громаді. Поранені 65-річний водій та троє пасажирів –14-річний хлопчик і дві жінки — 73 й 82 років. Одна жінка ушпиталена. Дитина після надання медичної допомоги лікуватиметься амбулаторно», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 18 квітня росіяни запустили десятки ударних безпілотників по Україні. Вибухи на тлі атаки пролунали у Запоріжжі, в Одеській області. Частковий блекаут — на Чернігівщині.
