Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик

Наслідки російського удару по Краматорську / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

У неділю, 29 березня, російська терористична армія завдала удару керованими авіабомбами (КАБами) по цивільній інфраструктурі міста Краматорська на Донеччині. Станом на 14:20 було відомо про 8 поранених та трьох загиблих, серед яких — 13-річний хлопчик.

Про це повідомив речник поліції Донеччини Павло Дяченко у коментарі «Суспільне».

За його словами, кількість постраждалих внаслідок російського удару може збільшуватися, оскільки ворог скинув авіабомби у людних місцях.

«Сьогодні по Краматорську було завдано декілька ударів. Це різні частини міста. Зараз на всіх локаціях працюють слідчо-оперативні групи, обʼїзд здійснюють парамедики. Попередньо це були удари керованими авіабомбами», — повідомив Павло Дяченко.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що загиблому у Краматорську хлопчику було 13 років.

«Поранені — віком від 20 до 85 років», — додав він.

За словами Філашкіна, у місті пошкоджено багато багатоповерхівок.

«На місці працюють всі відповідальні служби. Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо», — повідомив керівник області.

Відео наслідків удару російських терористів по цивільній інфраструктурі міста Краматорська опублікувало видання «Радіо Свобода».

Вадим Філашкін додав до свого повідомлення фото жахливих руйнувань.

«Росіяни вкотре цілеспрямовано б’ють по мирному місту і вбивають дітей. Це свідомий терор проти наших людей. За кожне зруйноване життя, за кожен знищений дім вони обов’язково будуть відповідати», — написав начальник Донецької ОВА.

Нагадаємо, в суботу, 28 березня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому сектору села Очкине Зноб-Новгородської громади на Сумщині. Внаслідок прямого влучання у приватний будинок загинула місцева мешканка, ще троє людей отримали поранення.