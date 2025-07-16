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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
168
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1 хв

Росіяни ударили по магазину у Добропіллі: там могли бути люди (відео, фото)

На місці удару багато жертв серед мирних мешканців.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
удар по Добропіллю

Російський удар по Добропіллю 16 липня / © із соцмереж

У середу, 16 липня, російська терористична армія завдала удару керованою авіабомбою по центру міста Добропілля на Донеччині.

Відео з місця атаки публікують місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що під удар потрапив мультимаркет «Аврора», в якому начебто були покупці.

Окрім того, увечері на центральній вулиці міста було багато людей, тому на місці удару багато жертв серед мирних мешканців.

Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня / © із соцмереж

Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня / © із соцмереж

Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня / © із соцмереж

Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня / © із соцмереж

Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня / © із соцмереж

Наслідки російського удару по Добропіллю 16 липня / © із соцмереж

На опублікованих кадрах видно жахливі наслідки російської атаки в центрі міста.

Наразі кількість жертв невідома.

Нагадаємо, раніше 7 березня російська терористична армія завдала жорстокого комбінованого удару по місту Добропілля на Донеччині. Тоді загинуло понад 10 людей, ще три десятки отримали поранення. Внаслідок удару було пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів.

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