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Росіяни ударили по магазину у Добропіллі: там могли бути люди (відео, фото)
На місці удару багато жертв серед мирних мешканців.
У середу, 16 липня, російська терористична армія завдала удару керованою авіабомбою по центру міста Добропілля на Донеччині.
Відео з місця атаки публікують місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що під удар потрапив мультимаркет «Аврора», в якому начебто були покупці.
Окрім того, увечері на центральній вулиці міста було багато людей, тому на місці удару багато жертв серед мирних мешканців.
На опублікованих кадрах видно жахливі наслідки російської атаки в центрі міста.
Наразі кількість жертв невідома.
Нагадаємо, раніше 7 березня російська терористична армія завдала жорстокого комбінованого удару по місту Добропілля на Донеччині. Тоді загинуло понад 10 людей, ще три десятки отримали поранення. Внаслідок удару було пошкоджено 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів.