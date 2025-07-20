Росіяни упродовж кількох годин атакували Запоріжжя: які наслідки

Наслідки атаки

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У ніч проти неділі, 20 липня, російські окупанти атакували Запоріжжя та його околиці. Внаслідок удару у місті спалахнуло кілька пожеж. Поранень дістала щонайменше три особи.

Про це повідомили у Національній поліції України.

«Унаслідок обстрілів окупантами травмована 69-річна жінка. Влучання прийшлися по об’єктах цивільної інфраструктури. У Приморському отримали поранення дві жінки, 64 та 73 років. Їх госпіталізували. У будинку пенсіонерок пошкоджено фасад та вибиті вікна», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, транспортні засоби громадян.

РФ ударила по Запоріжжю

Раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначив, що під ударом росіян опинилася зокрема цивільна інфраструктура — постраждали житлові будинки.

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА у Запорізькій області було оголошено близько 21:00 години.

Повітряна тривога у регіоні тривала через загрозу ударних БпЛА. Після опівночі група ворожих дронів типу «Шахед» рухалася у напрямку Хортицького району Запоріжжя.

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Упродовж наступної години у Запоріжжі та районах лунали вибухи, Іван Федоров повідомляв про роботу сил ППО.