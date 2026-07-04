Росіяни вбили 10-річну дівчинку: лікарі не змогли її врятувати

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У лікарні померла десятирічна дівчина, яка отримала поранення внаслідок російського удару по Лозовій у Харківській області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєбугов.

«Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими», — коротко зазначив він.

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Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала місто Лозова на Харківщині, спрямувавши щонайменше 5 ударних безпілотників. Ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури й житловому сектору.

Унаслідок російського обстрілу постраждали шестеро людей, з них троє дітей. Медики госпіталізували 10-річну дівчинку до медичного закладу в Харкові. Вона зазнала значних поранень, опіки тіла становлять орієнтовно 70%. В усіх інших зафіксована гостра реакція на стрес.

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