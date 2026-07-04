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Росіяни вбили 10-річну дівчинку: лікарі не змогли її врятувати
Під час атаки безпілотниками під удар потрапив жиловий будинок, у якому перебувала дівчинка.
У лікарні померла десятирічна дівчина, яка отримала поранення внаслідок російського удару по Лозовій у Харківській області.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєбугов.
«Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими», — коротко зазначив він.
Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала місто Лозова на Харківщині, спрямувавши щонайменше 5 ударних безпілотників. Ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури й житловому сектору.
Унаслідок російського обстрілу постраждали шестеро людей, з них троє дітей. Медики госпіталізували 10-річну дівчинку до медичного закладу в Харкові. Вона зазнала значних поранень, опіки тіла становлять орієнтовно 70%. В усіх інших зафіксована гостра реакція на стрес.