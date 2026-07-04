ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вбили 10-річну дівчинку: лікарі не змогли її врятувати

Під час атаки безпілотниками під удар потрапив жиловий будинок, у якому перебувала дівчинка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Росіяни вбили 10-річну дівчинку: лікарі не змогли її врятувати

© ДСНС

У лікарні померла десятирічна дівчина, яка отримала поранення внаслідок російського удару по Лозовій у Харківській області.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєбугов.

«Наші лікарі зробили все можливе для її порятунку, але травми виявилися надто важкими», — коротко зазначив він.

Нагадаємо, 3 липня Росія атакувала місто Лозова на Харківщині, спрямувавши щонайменше 5 ударних безпілотників. Ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури й житловому сектору.

Унаслідок російського обстрілу постраждали шестеро людей, з них троє дітей. Медики госпіталізували 10-річну дівчинку до медичного закладу в Харкові. Вона зазнала значних поранень, опіки тіла становлять орієнтовно 70%. В усіх інших зафіксована гостра реакція на стрес.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie