Йшли під білим прапором: росіяни вбили чоловіка, жінку та собаку на Харківщині (чутливі кадри)
Через цинічний удар дроном з боку армії РФ у Харківській області загинули двоє людей та собака.
На Харківщині росіяни вчергове продемонстрували, що звірства — їхній метод ведення війни. Так, ворог із FPV-дрона атакував чоловіка, жінку та собаку. На жаль, вони загинули.
Про це повідомляють 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ ЗСУ.
Деталі злочину РФ
Чергове свідчення справжнього обличчя та нелюдської жорстокості армії РФ зафіксоване на Харківщині. Так, 3 листопада у населеному пункті Кругляківка окупанти вдарили дроном по цивільних мешканцях. Примітно, що вони рухалися дорогою під білим прапором.
«Унаслідок цілеспрямованої атаки було вбито двох беззбройних людей і собаку. Жодних військових об’єктів чи позицій поруч не було», — наголосили у ДШВ.
Як наголошується, противник зафільмував власний злочин, щоб використати кадри з метою дискредитації ЗСУ. Пропагандисти у вбивствах, традиційно, звинувачують українських військових. Цей факт свідчить про системну практику дезінформації та намагання перекласти вину за воєнні злочини на нашу сторону.
«Цей злочин — чергове свідчення того, що для окупантів не існує понять честі, моралі чи права», — завершили у бригаді.
Раніше окупанти вбили дроном чоловіка на Сумщині.