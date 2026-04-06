Росіяни вбили матір із дворічною дитиною: жахливі деталі про наслідки атаки на Одесу (фото)
Серед загиблих через удар по Одесі 6 квітня — матір з дитиною.
Унаслідок нічної атаки на Одесу наразі відомо про трьох загиблих і щонайменше 15 поранених. Наразі 13 людей перебувають у лікарнях.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про загиблих в Одесі
За словами посадовця, серед жертв — 30-річна жінка та її маленька донька віком 2,6 року, а також 53-річна жінка.
«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — зазначив Кіпер.
Поранення різного ступеня тяжкості дістали 15 людей, серед них — вагітна жінка та двоє дітей: семимісячний хлопчик і дворічна дівчинка.
У постраждалих зафіксовано осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Деякі з них перебувають у тяжкому стані. Стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога. Дані щодо кількості постраждалих уточнюються.
Що відомо про атаку на Одесу
Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, серед них — дитина. Щонайменше кілька постраждалих перебувають у лікарнях: двоє у важкому стані, ще кілька у середні, серед них також є діти. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, дитячі заклади та автомобілі. На місцях працюють комунальні служби й оперативні штаби, триває ліквідація наслідків атаки.