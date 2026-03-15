ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вбили медиків "швидкої" на Харківщині: деталі та фото

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстріл РФ

Поблизу села Червона Хвиля Великобурлуцької громади під обстріл РФ потрапила бригада екстреної медичної допомоги. Загинули двоє медиків — 27-річний та 56-річний чоловіки.

Про це інформує Харківська ОВА.

Також є поранений медик.

«Зазнав поранень 54-річний чоловік», — поінформував голова ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, у Куп’янську внаслідок обстрілу постраждала 63-річна жінка. Деталі уточнюються.

Нагадаємо, 13 березня російські війська завдали удару по рейсовому автобусу «Харків — Великий Бурлук» на дорозі біля села Нова Олександрівка. Унаслідок атаки загинули троє людей: водій та двоє пасажирів, ще четверо цивільних дістали поранення. За даними прокуратури, росіяни застосували ракету типу «Іскандер-М». Також були пошкоджені автобус і щонайменше шість житлових будинків.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie