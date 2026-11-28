Ворог систематично знищує Херсонщину / © Associated Press

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У Тягинці на Херсонщині виявили рештки останнього мешканця села, якого вбили російськоі військові.

Про це повідомив очільник Тягинської СВА Микола Яценко.

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За його словами, чоловіка намагалися переконати виїхати із села. Він евакуювався й певний час перебував в іншому населеному пункті, але згодом повернувся до Тягинки. Чоловік єдиний, хто залишався жити в Тягинці.

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Чоловік вийшов із села з запискою від росіян: «Діду, йди звідси, або ми тебе хлопнемо!» Він, ймовірно, загинув внаслідок російського обстрілу будинку. Його рештки вдалося виявити лише під час перемир’я.

Наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року під час локального режиму тиші з небезпечних сіл Тягинської громади евакуювали 10 людей. Громада зазнала масштабних руйнувань.

Тягинка — це прибережне село на правому березі Дніпра (Бериславський район Херсонщини), яке слугувало головним тиловим пунктом і відправною точкою для операцій ЗСУ на лівобережному плацдармі в районі села Кринки. Тягинка перебуває безпосередньо на лінії вогню і зазнала масштабних руйнувань внаслідок щоденних ударів російської артилерії, авіації та FPV-дронів, а також дистанційного мінування.

Ситуація на Херсонщині — що відомо

Російські війська продовжують щоденний терор цивільного населення Херсона та області, поєднуючи артилерійські обстріли, дистанційне мінування та прицільні атаки FPV-дронами по мирних мешканцях.

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Через постійні обстріли енергомереж у Херсонській громаді фіксуються перебої з електро- та водопостачанням, діють поетапні відключення світла для стабілізації системи.

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