Росіяни вбили першого мирного українця у новому році: деталі

Наслідки обстрілу Херсона 1 січня / © Херсонська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона 1 січня, через що загинув 31-річний містянин.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Вже є перша жертва російських терористів у Новому році», — зазначив очільник МВА в Мережі.

Під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапив 31-річний місцевий мешканець. Він зазнав травм, які виявилися несумісними з життям.

Шанько висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що через убивство чоловіка окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

До слова, удень 1 січня в Харкові було чутно вибухи: за попередніми даними, росіяни атакували передмістя керованою авіабомбою (КАБ). Наразі відомо про одного постраждалого. На місці влучання триває з’ясування наслідків удару.