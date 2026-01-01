ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
550
1 хв

Росіяни вбили першого мирного українця у новому році: деталі

Росія забрала життя першого цивільного українця 2026 року, обстрілявши Херсона.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Наслідки обстрілу Херсона 1 січня

Наслідки обстрілу Херсона 1 січня / © Херсонська ОВА

Російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона 1 січня, через що загинув 31-річний містянин.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

«Вже є перша жертва російських терористів у Новому році», — зазначив очільник МВА в Мережі.

Під російський обстріл у Дніпровському районі Херсона потрапив 31-річний місцевий мешканець. Він зазнав травм, які виявилися несумісними з життям.

Шанько висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що через убивство чоловіка окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини.

До слова, удень 1 січня в Харкові було чутно вибухи: за попередніми даними, росіяни атакували передмістя керованою авіабомбою (КАБ). Наразі відомо про одного постраждалого. На місці влучання триває з’ясування наслідків удару.

