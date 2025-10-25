ТСН у соціальних мережах

Росіяни вбили рятувальника на Дніпропетровщині: що відомо про загиблого

Під час ліквідації наслідків атаки РФ у Дніпропетровській області загинув рятувальник.

Олександр Єгоричев

Олександр Єгоричев

Через російський обстріл Синельниківського району Дніпропетровщини загинув рятувальник ДСНС. РФ забрала життя Олександра Єгоричева.

Про це повідомила ДСНС.

Що відомо про рятувальника

Як розповіли у ДСНС, росіяни вбили майстер-сержанта служби цивільного захисту Олександра Єгоричева. Він був водієм 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальник гасив пожежу, яка виникла через удар російського БпЛА, коли ворог повторно обстріляв локацію. Майор-сержант отримав тяжкі поранення.

«Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом. Світла пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, РФ вдарила по Петропавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. На жаль, внаслідок обстрілу загинув рятувальник. Поранень дістав ще один співробітник ДСНС.

Також є жертви серед цивільного населення — загинула жінка.

Поранень зазнало 7 людей дістали поранення. Що ж до руйнувань, пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.

