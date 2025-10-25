Росіяни вбили рятувальника на Дніпропетровщині: що відомо про загиблого

Олександр Єгоричев

Реклама

Через російський обстріл Синельниківського району Дніпропетровщини загинув рятувальник ДСНС. РФ забрала життя Олександра Єгоричева.

Про це повідомила ДСНС.

Що відомо про рятувальника

Як розповіли у ДСНС, росіяни вбили майстер-сержанта служби цивільного захисту Олександра Єгоричева. Він був водієм 37-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Реклама

Рятувальник гасив пожежу, яка виникла через удар російського БпЛА, коли ворог повторно обстріляв локацію. Майор-сержант отримав тяжкі поранення.

«Олександр був відданим своїй справі, справжнім професіоналом і надійним товаришем. Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом. Світла пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, РФ вдарила по Петропавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. На жаль, внаслідок обстрілу загинув рятувальник. Поранень дістав ще один співробітник ДСНС.

Також є жертви серед цивільного населення — загинула жінка.

Реклама

Поранень зазнало 7 людей дістали поранення. Що ж до руйнувань, пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі, житлові будинки та магазини.