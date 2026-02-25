Росіяни вбили рятувальника на Сумщині: що відомо

Загиблий рятувальник

Армія РФ убила ще одного співробітника ДСНС. Так, у Сумській області ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль.

Про це інформує голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Що відомо про рятувальника

Через російський удар дроном по авто на Сумщині загинув Павло Колісник — пожежний-рятувальник 33-го державного пожежно-рятувального поста 1-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Сумській області.

«Павло Миколайович повертався додому після чергування, коли дрон поцілив у його автівку… Він присвятив службі майже все своє життя — став до лав рятувальників ще 1997 року», — висловився Григоров.

Він наголошує: це болісна і непоправна втрата для рятувальників Сумщини та всієї родини ДСНС України.

«Росія забрала ще одного батька, сина, щирого друга й надійного побратима. Щиро співчуваємо родині та близьким загиблого, розділяємо їхній біль. Світла пам’ять і шана Герою без зброї», — зазначив посадовець.

Раніше окупанти вбили рятувальника на Дніпропетровщині. Йдеться про Олександра Єгоричева. Як розповіли колеги, він був відданим порятунку людей, справжнім професіоналом своєї справи і надійним товаришем. «Його мужність і самопожертва назавжди залишаться прикладом. Світла пам’ять Герою. Щирі співчуття рідним і близьким», — зазначили у відомстві.