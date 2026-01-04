ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вбивають з FPV своїх солдатів, які намагаються здатися в полон до ЗСУ: деталі від "Османа"

Російські військові обстрілюють побратимів, які намагаються зберегти своє життя, здавшись у полон до ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дрон РФ

Дрон РФ / © Associated Press

В армії РФ продовжують ліквідовувати своїх же солдатів, які намагаються здатися українським військовим. Чергові інциденти зафіксовані на Добропільському напрямку.

Про це повідомляє військовослужбовець НГУ Станіслав «Осман» Бунятов.

Вочевидь, у такий спосіб ворожа армія намагається мінімізувати спроби росіян здаватися в полон до ЗСУ.

«На Добропільському напрямку п***ри вбивають з FPV своїх солдат, які йдуть в бік наших позицій без зброї та намагаються здаватися в полон», — йдеться у повідомленні.

Раніше однофамілець керіваника ГУР МО Кирила Буданова здався в полон до ЗСУ. Так, 18-річний Микита Буданов із Кастроми вступив до Легіону Свобода Росії.

«Батько сказав, що прокляне, якщо перейду на бік України. Мама, швидше за все, теж відмовиться від мене, адже вона є співробітницею Міністерства внутрішніх справ у Костромі», — сказав боєць Легіону «Свобода Росії».

Дата публікації
Кількість переглядів
7
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie