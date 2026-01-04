- Дата публікації
Росіяни вбивають з FPV своїх солдатів, які намагаються здатися в полон до ЗСУ: деталі від "Османа"
Російські військові обстрілюють побратимів, які намагаються зберегти своє життя, здавшись у полон до ЗСУ.
В армії РФ продовжують ліквідовувати своїх же солдатів, які намагаються здатися українським військовим. Чергові інциденти зафіксовані на Добропільському напрямку.
Про це повідомляє військовослужбовець НГУ Станіслав «Осман» Бунятов.
Вочевидь, у такий спосіб ворожа армія намагається мінімізувати спроби росіян здаватися в полон до ЗСУ.
«На Добропільському напрямку п***ри вбивають з FPV своїх солдат, які йдуть в бік наших позицій без зброї та намагаються здаватися в полон», — йдеться у повідомленні.
Раніше однофамілець керіваника ГУР МО Кирила Буданова здався в полон до ЗСУ. Так, 18-річний Микита Буданов із Кастроми вступив до Легіону Свобода Росії.
«Батько сказав, що прокляне, якщо перейду на бік України. Мама, швидше за все, теж відмовиться від мене, адже вона є співробітницею Міністерства внутрішніх справ у Костромі», — сказав боєць Легіону «Свобода Росії».